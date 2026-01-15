¿Quién paga por la falta de Internet?

Las grandes empresas que brindan el servicio de internet en el país han demostrado que no tienen la capacidad para ofrecerlo de manera constante, ni para garantizar la velocidad por la que uno paga en su factura. Es increíble cómo, cada cierto tiempo, los usuarios nos quedamos sin conexión o sufrimos intermitencias y bajones. Ante esto, la pregunta del millón de dólares es: ¿quién paga por esa falta? Por más que aseguren que se puede presentar un reclamo, al final, los descuentos aplicados son irrisorios; si uno calcula todo lo que debe invertir extra para solucionar el problema, la compensación resulta un mal chiste.