Solo piensan en contenido

Más allá de los medios de comunicación, que seguimos reglas estrictas para informar un suceso de forma responsable y verificada, han aparecido muchas cuentas en redes sociales que se aprovechan del dolor ajeno y la tragedia para crear contenido de manera deshumanizante, especulando y tergiversando los datos.

Se les olvida que quienes aparecen en esas publicaciones son personas con familia y amigos que, además de sufrir por el incidente, tienen que lidiar con contenidos que los deshumanizan solo por el afán de “generar likes”. Esto es preocupante y debe regularse.