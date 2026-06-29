Cotilleo sin pesar

Todo apoyo cuenta

Todo apoyo cuenta
Zulema Emanuel
29 de junio de 2026

La situación en Venezuela es inédita y desgarradora; cada video que se comparte es más impresionante que el anterior. Sin embargo, también hay momentos de aliento: ver cómo rescatan con vida a personas y mascotas es esperanzador.

Nadie está exento de sufrir por un desastre natural; todos somos vulnerables y no sabemos cuándo podríamos pasar por algo similar. Ante esto, lo que sí está en nuestras manos es colaborar con lo que podamos, aportando artículos de primera necesidad, comida, ropa o medicinas, pues aún hay centros de acopio aceptando donaciones.

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