Todo apoyo cuenta

La situación en Venezuela es inédita y desgarradora; cada video que se comparte es más impresionante que el anterior. Sin embargo, también hay momentos de aliento: ver cómo rescatan con vida a personas y mascotas es esperanzador. Nadie está exento de sufrir por un desastre natural; todos somos vulnerables y no sabemos cuándo podríamos pasar por algo similar. Ante esto, lo que sí está en nuestras manos es colaborar con lo que podamos, aportando artículos de primera necesidad, comida, ropa o medicinas, pues aún hay centros de acopio aceptando donaciones.