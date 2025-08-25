Todo lo que brilla no es oro

Hace unos días, escuché que una persona caminaba cerca de un puesto que vende cremas para el rostro. Le ofrecieron un masaje y la aplicación del producto para que lo probara; todo iba bien hasta que le causó una reacción adversa, provocándole picazón e irritación por varias horas.

Esto es algo delicado y es importante ser muy cauteloso al aceptar productos, ya que podrían afectar la salud o causar un daño irreversible. Como decían las abuelas, “no todo lo que brilla es oro”. Es necesario cuidarse y leer bien los ingredientes antes de arriesgarse.