Un cambio de mentalidad

El tema del reciclaje en Panamá es complejo debido a múltiples factores, como la recolección de la basura, el tratamiento de los desechos, la falta de centros especializados para su posterior transformación y la falta de costumbre.

Mucha gente en el país no tiene el hábito de separar sus desechos y, al final, todo lo colocan en una sola bolsa que termina en vertederos a cielo abierto o en las orillas de los ríos.

Necesitamos, con urgencia, cambiar nuestra mentalidad y educar a los niños para que crezcan con este hábito y así dejar de dañar el medioambiente.