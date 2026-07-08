Una forma de motivación

Hace unos días asistí a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y me encantó ver a tantos jóvenes y familias enteras disfrutando de un espectáculo que, dicho sea de paso, fue magistral.

Los músicos tuvieron una ejecución excelente bajo la dirección del maestro Ricardo Risco. Sin embargo, lo más valioso fue el mensaje que transmiten con su esfuerzo y dedicación: si ellos están sobre el escenario deleitando al público, muchos de los jóvenes que los observan y aman este arte también pueden lograrlo. Como en todo, la disciplina es la clave.