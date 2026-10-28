Una industria que abre nuevas puertas

La industria del cine en el país está tomando impulso y representa una oportunidad para quienes se dedican profesionalmente a este rubro. Cada producción permite mostrar el talento, generar oportunidades de trabajo y llevar nuestras historias a nuevas audiencias.

Es importante seguir impulsando este crecimiento, atraer nuevas grabaciones y abrir espacios para más propuestas. Que Panamá se convierta en escenario de producciones nacionales e internacionales permitiría que sus cineastas tengan mayor reconocimiento.