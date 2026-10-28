Cotilleo sin pesar

Una industria que abre nuevas puertas

Una industria que abre nuevas puertas
Maribel Salomón
28 de octubre de 2026

La industria del cine en el país está tomando impulso y representa una oportunidad para quienes se dedican profesionalmente a este rubro. Cada producción permite mostrar el talento, generar oportunidades de trabajo y llevar nuestras historias a nuevas audiencias.

Es importante seguir impulsando este crecimiento, atraer nuevas grabaciones y abrir espacios para más propuestas. Que Panamá se convierta en escenario de producciones nacionales e internacionales permitiría que sus cineastas tengan mayor reconocimiento.

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