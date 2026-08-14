Una tendencia en redes innecesaria

Se ha vuelto viral en redes la tendencia conocida como “farmear aura”, replicada por creadores de contenido y jóvenes en las escuelas, al punto de que en algunos centros organizan torneos para escoger a quien lo hace mejor.

Me parece una práctica sin sentido que no aporta ningún beneficio al desarrollo personal. Valdría más la pena dedicar ese tiempo a leer un libro, aprender un nuevo idioma o adquirir una herramienta útil para la vida.

Es fundamental ser juiciosos y muy sensatos para distinguir qué nos aporta y qué, definitivamente, debemos dejar pasar.