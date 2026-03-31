Viajeros que buscan descanso

La Semana Santa no solo es un tiempo de fe y reflexión, también se ha convertido en una temporada importante para el turismo en el país. Durante estos días, muchas personas viajan hacia el interior para participar en procesiones, visitar iglesias y disfrutar de tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural.

Esto implica algunos retos como: mantener el orden, la seguridad y el respeto por las actividades religiosas. Sin embargo, una buena organización a lo largo del país puede fortalecer el desarrollo turístico, como un destino de cultura, tradición y encuentro.