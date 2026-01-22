Ya entran en la categoría acoso

El acoso de los bancos para ofrecer tarjetas de crédito y préstamos se ha vuelto insostenible. La publicidad es omnipresente: en el correo, la banca en línea, los cajeros e incluso a través de llamadas. A pesar de manifestar que no se tiene interés en el servicio, ellos insisten, cuestionan los motivos del rechazo y refutan cualquier argumento alegando que poseen “mejores ofertas”.

Es aceptable que realicen sus promociones; sin embargo, el proceso se convierte en un problema cuando la insistencia no tiene límites y la repetición de información raya en el acoso.