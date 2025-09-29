77 años de danza y pasión en Panamá

La Escuela Nacional de Danzas celebra hoy sus setenta y siete años de trayectoria artística, consolidándose como un referente en la formación de bailarines y en la preservación del patrimonio cultural panameño.

Para conmemorar su fundación, se realizará una gran Gala de Aniversario hoy 29 de septiembre, a las 7:00 p.m., en el Teatro Balboa, con entrada gratuita. Será una noche donde el talento de estudiantes, egresados y maestros se unirán en un homenaje a la excelencia y a la pasión por el arte del movimiento.

Desde su creación en 1948, la institución ha sido pilar en el desarrollo de la danza en el país, brindando formación académica y profesional a generaciones que hoy brillan en escenarios nacionales e internacionales. Este 2025, más que una celebración, la gala representa un tributo a la memoria cultural que ha acompañado al pueblo panameño durante más de siete décadas de funciones.

La invitación a celebrar es abierta a todos quienes deseen ser parte de una velada donde la danza contará su propia historia.