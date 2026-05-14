Abner Benaim impulsa el cine nacional con emotivo cineforo en Colón

La provincia de Colón se convirtió en el epicentro del cine nacional con la proyección de la película “Paraíso Tropical”, del reconocido director Abner Benaim. El evento, realizado en el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO), formó parte de la programación oficial del Festival Centroamérica Cuenta 2026 y atrajo a una nutrida concurrencia interesada en el séptimo arte.

La actividad no solo permitió la exhibición de la cinta, sino que facilitó un diálogo directo entre Benaim y la comunidad. El cineasta compartió detalles sobre su proceso creativo y la importancia de narrar historias que resalten la identidad panameña, logrando una conexión inmediata con los asistentes a través de una narrativa cargada de emociones humanas.

Durante el conversatorio, el director enfatizó la necesidad de descentralizar la cultura para motivar a las nuevas generaciones. Al respecto, Benaim señaló que “el fortalecimiento de los espacios culturales en las provincias es fundamental para el desarrollo de nuevos públicos”, incentivando a los jóvenes a utilizar el arte como una herramienta para aportar a la memoria del país.

Por su parte, Abel Aronátegui, director del CACCO, calificó la jornada como un hito para el pensamiento y las artes en la región atlántica. “Recibir a figuras de la trayectoria de Abner Benaim representa una experiencia de gran provecho para la comunidad”, precisó el directivo, subrayando que Colón tiene el interés necesario para albergar eventos de talla internacional.

Aronátegui también reafirmó el compromiso del centro con la formación ciudadana, puntualizando que la institución mantendrá sus puertas abiertas para ofrecer actividades que impacten positivamente en el desarrollo cultural. Según el director, este encuentro demostró que la provincia posee un talento vibrante listo para ser potenciado.

Esta iniciativa se llevó a cabo bajo el marco de la celebración de la Fiesta Afropanameña, contando con el respaldo del Festival Centroamérica Cuenta. El evento reafirmó el papel del cine nacional como un medio esencial de expresión y una herramienta clave para la integración comunitaria en todo el territorio panameño.