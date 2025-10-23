Abren convocatorias a becas exteriores

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó sobre la disponibilidad de becas internacionales dirigidas tanto al público general como a funcionarios públicos.

Según explicó Dagna Tejada, del Departamento de Becas y Movilidad Académica, todas las ofertas están disponibles en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la sección de becas, que cuenta con un buscador que permite filtrar los programas según el perfil del interesado.

“La plataforma incluye información detallada sobre modalidad de estudio (presencial o virtual), fechas de realización, requisitos y tiempo de vigencia de cada oferta”, destacó Tejada.

Actualmente, Panamá mantiene convenios de becas con diversos países: Alemania, Arabia Saudita, Bolivia, Chile, España, India, Singapur y los Países Bajos. Las becas son parciales o completas, dependiendo del programa y del país que las otorga. Entre las opciones destacan cursos de maestría, programas de investigación y estudios de licenciatura y doctorado.