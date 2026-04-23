Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount Skydance

Warner Bros. Discovery informó este jueves que sus accionistas aprobaron su venta a Paramount Skydance, dando luz verde a una oferta que valora a la empresa combinada en 110.000 millones de dólares.

La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.

El acuerdo pone fin a una larga saga de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix.

Crea también un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades, y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump, serán objeto de escrutinio.