Acusan a Steven Tyler, cantante de Aerosmith, por abuso sexual de una menor en los 70

Una mujer demandó en Los Ángeles al vocalista de la banda de rock Aerosmith, Steven Tyler, a quien acusa haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad en los años 1970.

Aunque el documento legal, que AFP obtuvo, no identifica a Tyler, el veterano rockero es mencionado por nombre en un comunicado firmado por su supuesta víctima, Julia Holcomb, y distribuido por sus abogados.

“El caso que ha sido preparado por mi equipo de abogados recita en términos legales mi trayectoria desde mi difícil comienzo hasta la explotación por Steven Tyler”, afirma en el texto Holcomb, quien cambió su apellido a Misley.

La demandante, ahora de 65 años, afirma que cuando tenía 16 años su madre cedió su custodia a Tyler, entonces de 25, permitiéndoles vivir y viajar juntos sin implicaciones legales.

“Cuando la demandante tenía 16 años, el ACUSADO ANÓNIMO 1 utilizó su papel, estatus y poder como conocido músico y estrella de rock para acceder a la demandante, prepararla, manipularla, explotarla y agredirla sexualmente durante más de tres años”, sostiene la demanda.

Los abogados de Holcomb explicaron que por requisitos legales no pueden confirmar la identidad del demandado, sin embargo la demanda cita el libro de memorias del rockero de 74 años.

“Sus padres se enamoraron de mí, me firmaron un papel para tener su custodia y para que no me arrestaran si viajábamos fuera del estado. Me la llevé de gira”, dice Tyler describiendo el comienzo de la relación con una adolescente cuya identidad preserva.

Por su parte, la revista especializada Rolling Stone destacó que Julia Holcomb es citada en un perfil sobre Tyler que data de 1976.

Actos criminales

Según la demanda, la pareja se conoció después de un concierto en Oregon en 1973, cuando Holcomb acababa de cumplir 16 años.

El texto afirma que después de conversar sobre su vida y su edad en un cuarto de hotel, el intérprete de éxitos como “Livin’ On The Edge” , “Crazy” o “Fly Away From Here” le “practicó varios actos sexuales criminales”, y la envió de vuelta a casa en un taxi.

El año siguiente, prosigue la demanda, Tyler le habría enviado pasajes para que Holcomb le encontrara en la ciudad de Seattle donde la banda tenía programado presentarse. Tras el concierto, el cantante habría nuevamente abusado de ella.

Finalmente, Tyler fue a la casa de la joven y consiguió la autorización de custodia de su madre.

La demanda civil, que pide compensaciones económicas que sean determinadas por el tribunal, asevera que el acusado “coaccionó y persuadió [a Holcomb] para que creyera que se trataba de una ‘relación amorosa romántica’”.

En 1975, la joven habría quedado embarazada y tras un incendio en el apartamento en el cual vivía, Tyler la habría presionado para abortar argumentando su temor a que el feto sufriese por complicaciones a consecuencia de la inhalación del humo.

Holcomb, ahora devota católica y activista en contra del aborto, introdujo la demanda en el marco de una legislación del estado de California que está por expirar y que elimina las limitaciones temporales para las demandas de abuso infantil y acoso sexual.

“Gracias a un cambio legal reciente, tengo una nueva oportunidad de tomar acciones legales contra quienes abusaron de mí cuando era joven”, afirma Holcomb en su comunicado. “Quiero que esta acción exponga a una industria que protege a infractores famosos”, subrayó.