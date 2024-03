“Gocé, pero a mi manera, y no me arrepiento de nada. Por eso pido un son...”, expresó el gran Pedro Altamiranda en una composición de despedida, que no llegó a oídos de su público, pero fue recitada por sus hijos en su funeral, el miércoles 13 de marzo.

En el Santuario Nacional se reunieron también amigos y seguidores para despedirlo como lo que fue: el icónico cantautor que retrató, como nadie, la idiosincrasia panameña al ritmo de la salsa, el calypso la murga y el típico.

“Mi padre era modesto, no perseguía la fama... Nos enseñó a querer a nuestro país, a Panamá, pero no a través de una bandera, ni un escudo, sino a través de la gente y de los que aun teniendo poco se esfuerzan por progresar. Sus canciones siempre estarán en la memoria de todos los panameños y pasarán de generación en generación como parte de nuestro folclor y de la cultura cotidiana. Mi padre es un gran panameño, que tiene su lugar en la historia como un juglar del pueblo, ícono del Carnaval e intelectual”, expresó su hijo Pedrito Altamiranda Barroso, quien, además, documentó la vida y carrera del intérprete para la posteridad.

A la ceremonia asistió el expresidente del país Juan Carlos Varela, quien lo describió como “un gran hombre que recogía en sus temas el sentir del pueblo”.

Por su parte, el músico Yigo Sugasti comentó que: “Pedro Altamiranda fue un hombre de familia extraordinario, un panameño ilustre cuya obra es cultura identitaria”.

Pedro Altamiranda falleció el 7 de marzo de 2024 a la edad de 88 años, consolidado como un compositor sagaz, irreverente y crítico. “Carnaval en la Central”, “El Buhonero” y “Jet Set” son algunos de sus éxitos.