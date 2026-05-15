$!Afro Panamá Food honra sus raíces

El mes de mayo es una completa fiesta que conmemora la Etnia Negra en Panamá, con la llegada del Afro Panamá Food este 16 y 17 de mayo, en Mi Pueblito Afroantillano.

El organizador del Afro Panamá Food, Franklyn Robinson, aseguró que la segunda edición del festival llega con una propuesta más amplia enfocada en preservar la cultura afro panameña y respaldar a decenas de vendedores nacionales.

Robinson recordó que en la primera edición asistieron más de 6 mil personas, lo que impulsó el crecimiento del evento para este año con nuevas actividades y experiencias familiares.

“Este año hemos buscado la manera de darle otras cosas a las personas, traer nuevos comercios, área para niños, talleres de turbantes, de tambores y tributos musicales”, indicó.

La actividad contará con más de 50 vendedores de comida confirmados, además de 45 artesanos y diversos artistas invitados como: Renato, René El Renegado, Arcadio Molinar, Ismael Cárdenas, Anubikis, Yair Alexander, entre otros; y también comparsas como Los Campesinos de Colón y Los Monarca.

El evento tendrá un costo de $5 al público general, $3 jubilados y $1 niños, los boletos se adquieren el día del evento o en www.enlataquilla.com (más impuestos). Además, habrá transporte gratis desde la Terminal de Albrook hacia Mi Pueblito Afroantillano, de 10:00 a.m., a 10:00 p.m., para facilitar el acceso.