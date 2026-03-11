Alcaldía crea nuevo mirador el ‘Tornillo’

El alcalde Mayer Mizrachi anunció el inicio de la construcción de un mirador o parador fotográfico en el área cercana a la entrada del Corredor Sur, desde donde los turistas suelen detenerse para tomarse fotografías con el famoso F&F Tower (el Tornillo) de fondo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el alcalde explicó que la iniciativa busca ordenar y hacer más segura una parada que los visitantes realizan con frecuencia. “Esto es una parada que están haciendo los turistas a cada rato... ya finalmente conseguimos todos los planos para hacerlo”, comentó mientras mostraba el proyecto.

Mizrachi detalló que el espacio contará con una losa y un letrero que identificará el sitio.

El alcalde señaló que actualmente muchos buses de operadores turísticos se detienen de forma improvisada en el lugar, lo que puede resultar inseguro. Por ello, la idea es habilitar un punto formal que ofrezca una mejor experiencia para los visitantes.

“Si pasas a cualquier hora del día está lleno de busitos con turistas... todo esto le vamos a dar orden para que sea una experiencia turística”, expresó.