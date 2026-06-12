$!Alcides, el maestro del lente periodístico

Alcides Rodríguez, uno de los reporteros gráficos más reconocidos del país, dejó una trayectoria marcada por el profesionalismo, la pasión por la fotografía y su compromiso con documentar la realidad nacional.

La noticia de su fallecimiento provocó múltiples muestras de pesar entre colegas y amigos que destacaron su talento profesional y su calidad humana.

La expresidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Blanca Gómez, afirmó que Rodríguez dejó huellas imborrables en cada medio donde laboró.

Por su parte, el actual presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Lorenzo González Palma, señaló que Rodríguez entendía que una fotografía podía convertirse en una poderosa herramienta para contar la verdad.

Franklyn Robinson manifestó: “lo que aprendí de él fue a valorar, cuidar el trabajo y hacerlo bien. Siempre tenía una buena disposición y esa es la enseñanza que le deja a la nueva generación que solo buscan taquillar.

Mientras, la periodista Viola Guevara lo describió como “un artesano de la cámara” y recordó que “era un hombre de portadas, de premios y de enseñanzas. Siempre estaba dispuesto a orientar a las nuevas generaciones”.

También el diputado Luis Eduardo Camacho lamentó su partida y recordó “juntos vivimos momentos de mucho riesgo en medio de una época donde promover las libertades y la democracia, era garantía de persecución, cárcel, exilio o muerte. Que Dios lo tenga en su gloria, mis condolencias a sus familiares y amigos”.