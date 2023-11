Alisun, la hija de “El Buki”, presenta “Mundieo Live”

La cantante Alisun, hija del cantautor mexicano Marco Antonio Solís, estrená “Mundieo live”, una versión en vivo de su EP “Mundieo” que contiene canciones pletóricas de significado.

Esta placa en vivo captura la esencia y la vibrante energía musical que Alisun y transporta al oyente a la mágica experiencia del escenario, convirtiendo cada canción en una vivida y memorable experiencia audiovisual.

Como joya destacada de esta presentación, Alisun realiza una impecable interpretación del tema “Dos orugitas”, que en la voz de la joven adquiere una dimensión completamente nueva, rebosante de ternura y autenticidad, según un comunicado de prensa.

Además en el álbum, la cantante lleva de la mano a los oyentes por un viaje de interpretaciones en inglés, español y romani de los temas lanzados desde su debut como solista y que formaron parte del EP original: “Hypothermia”, “They live in and around us”, “Around The World”, “Mundieo”, “Fueco” (versión español/inglés) y el regalo adicional de las piezas “Mori shej”, la canción de cuna romani magistralmente interpretada en su idioma original, así como “Fenix”.

Desde su lanzamiento original el EP tuvo un gran recibimiento, ganando el corazón de sus seguidores con su exquisita voz, la fusión de géneros, las emotivas letras y los inspiradores mensajes al universo.

En esta versión en vivo, busca llevar esta experiencia un paso más allá al transportar al espectador directamente a la atmósfera de sus conciertos, destacando su impresionante habilidad vocal, su sensibilidad, su mágica energía arriba del escenario y la destreza musical de la banda que le acompaña.

Alisun ha participado en importantes giras internacionales como la de la banda Camila recorriendo Latinoamérica y Estados Unidos. Asimismo acompañando a su padre Marco Antonio Solís en sus presentaciones.