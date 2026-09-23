Amael, la voz de Panamá Este que transforma el talento en huella social

“TalenPro me ha hecho entender que un talento tiene mucho más valor cuando lo utilizamos para hacer algo bueno”, reflexiona con madurez Amael Domínguez, estudiante del Colegio Venancio Fenosa Pascual.

Tras superar exigentes clasificatorias de la mano de su tutora, la profesora Gloria Arosemena, el joven se prepara para representar a la Zona Este como finalista en la categoría de Mejor Intérprete dentro de TalenPro 2026.

Esta plataforma intercolegial, creada por Erika Ender y la Fundación Puertas Abiertas, reúne este año un propósito transformador: reacondicionar comedores y huertos escolares para impactar la nutrición de más de 10 mil niños panameños.

Para Domínguez, su paso por el certamen ha trascendido el escenario para convertirse en un proceso de crecimiento personal y solidaridad comunitaria.

“Me siento muy feliz y agradecido de formar parte de la familia TalenPro. Para mí no es solamente una oportunidad para mostrar mi talento, también he podido conocer a personas que me han ayudado. He aprendido que no estamos solos y que juntos podemos hacer cosas que dejan huella”, confiesa el intérprete sobre la red de apoyo y aprendizaje que ha construido durante el proceso.

En su mensaje dirigido a la juventud panameña, el estudiante invita a perseguir los objetivos con fe, disciplina y vocación de servicio hacia el prójimo.

“Cumplir un sueño no significa solamente llegar a una meta o ganar un concurso. También significa crecer como persona, hacer el bien y utilizar el talento que Dios nos dio para dejar una huella positiva en la vida de otras personas. Cuando ponemos nuestros talentos al servicio de los demás, podemos llegar mucho más lejos de lo que imaginamos”, enfatizó el joven.

La participación de Domínguez y el resto de los finalistas culminará el próximo domingo 25 de octubre a las 7:00 p.m., en la Arena Roberto Durán, en una gala transmitida en cadena nacional que contará con artistas internacionales como Emmanuel, Guaynaa y Alexander Acha, celebrando el talento joven con impacto social.