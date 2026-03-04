Anderson se inspira en las flores para Dior, Vaccarello prefiere el encaje para Saint Laurent

El diseñador Jonathan Anderson apostó por una colección muy floral para su desfile de Dior y Anthony Vaccarello propuso esmóquines y encaje negro para celebrar sus 10 años al frente de Saint Laurent, en los dos momentos más esperados de este martes en la Semana de la Moda de París.

Bajo un sol radiante, las modelos de Dior desfilaron en una estructura acristalada alrededor de un estanque con nenúfares en el jardín de las Tullerías.

En Dior, “la ‘gramática’ de la casa está muy asentada, con un prêt-à-porter que casi tiene acentos de ‘couture’ y una narrativa extremadamente coherente”, afirmó después del desfile Pierre Groppo, redactor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.

Entre los conjuntos se pudo ver el emblemático traje Bar entallado, “pero reelaborado”, faldas -muy cortas- con pliegues, y también esmóquines, pantalones sarouel y redingotes, a modo de “princesas alocadas”, añadió. Una colección “posromántica”, en su opinión.

“Es fresco porque es muy vegetal”, como la pasión que sentía Christian Dior por la naturaleza, citando “detalles de loto o florales” dibujados por un estilista “que se habría convertido en jardinero”, completó el periodista.

Para Jeanne Le Bault, redactora jefa de moda de la revista Marie-Claire, es “una colección que celebra la herencia de Dior al mismo tiempo que la hace más fresca, fluida e inspirada en la naturaleza, en un entorno emblemático de París”.

En el público, como suele ser habitual, las estrellas fueron numerosas, como la actriz Anya Taylor-Joy, el director español Pedro Almodóvar y el cantante y productor estadounidense Pharrell Williams.

Anderson, exdirector artístico de la firma española Loewe, se convirtió en junio de 2025 en el primer estilista desde Christian Dior en supervisar las tres líneas (femenina, masculina y alta costura) de la legendaria casa francesa.

Tras una primera colección masculina aclamada en junio y una primera línea femenina en octubre recibida con menos entusiasmo, Anderson presentó en enero en la capital francesa un segundo vestuario masculino más extravagante.

Luego, para su primera propuesta de alta costura, el creador norirlandés de 41 años mostró una línea con toques punk, también muy floral, fiel a su espíritu rebelde.

El segundo desfile más esperado de la jornada fue el Saint Laurent de Anthony Vaccarello, su director artístico desde 2016, que tuvo lugar en los jardines del Trocadero, con la torre Eiffel de fondo.

Para celebrar está década al frente de la casa francesa, el creador belga de 44 años, innovador y sofisticado, firmó un “manifiesto” que condensa en 49 looks la esencia de su visión de la moda, donde se impone el encaje, en una paleta de colores reducida.

“Desde sus inicios, una simplicidad en la silueta -como trazada con un lápiz- define el ideal Saint Laurent”, escribió el diseñador en su nota de prensa. Las “prendas depuradas, desprovistas de detalles superfluos” constituyen un “ethos fundacional”, añadió.

Chaquetas de esmoquin muy estructuradas, para un “sentimiento liberador de comodidad y libertad”, moños estirados, stilettos vertiginosos y unas modelos -entre ellas Bella Hadid- de gesto decidido.

La Semana de la Moda continúa el miércoles, con los desfiles de Courrèges, Balmain (que verá el debut de Antonin Tron, sucesor del emblemático Olivier Rousteing), Dries Van Noten, Stella McCartney y Tom Ford. También será la última colección del belga Pieter Mulier para Alaïa, antes de incorporarse a Versace.