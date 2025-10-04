Any Tovar regresa a la música con “Arriba Latino”, un himno de esperanza

La reconocida artista panameña Any Tovar pone fin a su pausa discográfica y reaparece en la escena musical con un mensaje poderoso. Su nuevo sencillo, “Arriba Latino”, no es solo una canción, sino un vibrante canto de esperanza y unidad que busca reconectar corazones en medio de los tiempos “convulsos” que atraviesa la región.

Tovar, también una consagrada directora teatral, utiliza la música como un punto de encuentro, demostrando que el arte tiene el poder de sanar y unir a los pueblos latinoamericanos.

Este regreso marca un momento especial, pues la letra y melodía de “Arriba Latino” fueron cuidadosamente trabajadas para reflejar una energía inquebrantable.

La artista explica que el tema es un “llamado a la unión de los pueblos” y un recordatorio de la fuerza colectiva. En un contexto de “polarización, amenazas, protestas y violencia”, Tovar y su equipo buscaron crear una canción con “buena vibra, que celebra la vida, la amistad, la familia” y, sobre todo, que invite a los oyentes a mantenerse orgullosos de sus raíces.

El proyecto es una verdadera fusión de talentos panameños e internacionales. La composición estuvo a cargo de la también artista Grettel Garibaldi, mientras que los arreglos fueron realizados por el talentoso panameño Rafa Moreno, radicado en Boston.

Además, la producción musical contó con la visión del reconocido productor colombiano Andrés Gómez. La grabación de las voces se realizó en Panamá, específicamente en Dreams Factory, el estudio de Omar y Carmen Alfanno, quienes abrieron sus puertas en apoyo a esta iniciativa musical.

La grabación no solo fue un ejercicio de producción, sino un tributo a la amistad y el compañerismo. Tovar contó con la colaboración vocal de destacados exponentes del género, incluyendo a Tony Flores, Manuel Corredera, Yamilka Pitre, y la propia Grettel Garibaldi.

Según la artista, quienes participaron son “amigos y hermanos de vida” que la han acompañado tanto en escenarios como en momentos difíciles, haciendo de este tema un homenaje a esas sólidas relaciones artísticas y personales.

La ingeniería de sonido del sencillo tuvo un toque especial, pues fue liderada por Luis Enrique Becerra, actual tecladista de Rubén Blades y un amigo cercano de Any Tovar desde sus inicios en la música. Este nivel de colaboración, desde la composición hasta la postproducción, subraya el profundo compromiso con la calidad y la autenticidad del mensaje que buscan transmitir. El resultado es una pieza que se siente genuina, positiva y llena de la calidez latina.

El lanzamiento de “Arriba Latino”, ya disponible en todas las plataformas digitales, marca una nueva y emocionante etapa en la prolífica carrera de esta artista integral.

Any Tovar ha forjado una trayectoria de más de 25 años que combina con maestría la actuación, la dirección escénica y la locución (es la voz oficial del Metro y MiBus de Panamá). Con este himno de esperanza, Tovar no solo reafirma su lugar en la música, sino que ofrece a Latinoamérica una melodía para bailar y una razón para creer en la fuerza de la unidad.