Armani se deslumbra con cristales y lentejuelas un año después de la muerte de su fundador

Un año después de la muerte de Giorgio Armani, las mujeres de la firma italiana lucieron una elegancia realzada con cristales y lentejuelas en la colección primavera-verano presentada el domingo en Milán.

Silvana Armani, sobrina del diseñador italiano, propuso vestidos y conjuntos en blanco y negro, con escotes que en algunos casos llegaban hasta el ombligo.

En el "Teatro", escenario que acogió la capilla ardiente de Giorgio Armani en septiembre de 2025, los modelos avanzan con paso pausado, mientras los cristales y los tejidos metalizados de sus prendas se destellan bajo la luz de una bola de espejos colgada del techo.

Aunque Giorgio Armani ya incorporaba estos destellos en sus prendas de noche, Silvana Armani multiplicó su presencia para subrayar la fluidez y ligereza de las siluetas.

La diseñadora, que trabajó durante cuarenta años junto a su tío, recibió una larga ovación al finalizar el desfile.

Sus creaciones están dirigidas a "una mujer normal, segura de sí misma, que cuando se viste se siente bien con nuestra ropa", declaró en una entrevista concedida a la revista Vogue.

Desde la muerte de Giorgio Armani, Silvana Armani se ha concentrado en retocar algunos elementos de la marca, eliminando por ejemplo los sombreros y reduciendo la presencia de joyas y accesorios.

"No es una declaración teórica sobre la feminidad, sino algo muy personal", explicó la creadora.

Por su parte, Emporio Armani, la segunda marca del grupo, presentó el miércoles la última colección mixta diseñada por Leo Dell'Orco y Silvana Armani antes de la llegada de Dario Vitale.

La Semana de la Moda de Milán cede el testigo el lunes a París, donde se presentarán las nuevas colecciones de Dior, Louis Vuitton, Valen”No es una declaración teórica sobre la feminidad, sino algo muy personal”, explicó la creadora.ino y Carven.