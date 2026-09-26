Primera Dama de Panamá participa en encuentro interregional de líderes sociales en Guatemala

Con el objetivo de posicionar los programas de diplomacia social panameños en la agenda internacional, la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, arribó a la ciudad colonial de Antigua, en Guatemala, para participar en el Encuentro Interregional de Primeras Damas y Primeros Caballeros.

La cita de alto nivel, que se celebra este 26 y 27 de septiembre a invitación de la primera dama guatemalteca, Lucrecia Peinado, reúne a cónyuges de mandatarios de América Latina, el Caribe y África bajo la plataforma de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado de América Latina (ALMA).

Durante las mesas de debate, la representación panameña expondrá sus iniciativas con mayor impacto social. Entre los proyectos destacan “Amor Sobre Ruedas” (salud integral), “Cosiendo con Amor” (empoderamiento económico femenino), “Lluvia de Felicidad” (acceso a agua potable) y “Misión Patitas”, programa de bienestar animal que registra “más de 31 mil esterilizaciones a nivel nacional”.

La cumbre abordará además áreas clave como la construcción de puentes de cooperación, la diplomacia social y “el vínculo entre liderazgo, confianza y legitimidad pública”. El foro cuenta con la presencia de sus homólogas Rossana Briceño (Belice), Lissette del Cid de Asfura (Honduras) y Auxilia C. Mnangagwa (Zimbabue).

Según información oficial, la misión oficial de Cohen de Mulino busca impulsar “una agenda internacional enfocada en el intercambio de experiencias, la cooperación y la construcción de alianzas que permitan fortalecer iniciativas sociales en beneficio de las comunidades panameñas”.