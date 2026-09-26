Decretan detención provisional a tres personas por reclutamiento de panameños para fines militares en Rusia

El Juzgado de Garantías decretó la medida cautelar de detención provisional para tres ciudadanos procesados por la presunta comisión de los delitos contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas, y delincuencia organizada, en perjuicio de dos panameños.

La decisión judicial se dio a solicitud de la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación (PGN), durante una audiencia de control de garantías en la que también se formalizó la imputación de cargos y se legalizaron las aprehensiones de los señalados. La fiscalía sustentó que la privación de libertad representa la medida “más idónea, proporcional y necesaria mientras transcurre la fase de investigación”.

La causa penal guarda relación con una serie de diligencias de registro y allanamiento ejecutadas en el sector de la 24 de Diciembre, en Panamá Este, como parte de las pesquisas iniciadas en septiembre de 2026.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las víctimas habrían sido captadas a través de plataformas digitales y redes sociales para ser sometidas a “trabajos forzados con fines militares en la Federación Rusa”.