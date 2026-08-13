Artistas colombianos movilizan ayudas para damnificados del terremoto

Los artistas colombianos Karol G, Maluma, J.Balvin, Ryan Castro y otros representantes del sector musical activaron iniciativas de apoyo tras el terremoto del 10 de agosto de 7.4 grados.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó, que el sismo causó hasta el momento 239 fallecidos, 3.755 heridos y 287 personas desaparecidas. El balance también registra afectaciones en 403 municipios, con 24.324 familias y 49.214 personas impactadas.Los artistas colombianos pusieron en marcha fundaciones, donaciones, puntos de acopio y operaciones logísticas para apoyar a las comunidades más afectadas.

Una de las acciones más visibles fue la coordinación de vuelos humanitarios. Ryan Castro y J Balvin gestionaron, junto con la empresa de vuelos chárter Reliance Jets, el uso de aeronaves para transportar suministros y personal médico hacia las zonas críticas.

El primer vuelo salió de Miami hacia Cali el 11 de agosto con dos toneladas de elementos de asistencia, entre ellos insumos médicos, agua, alimentos no perecederos y equipos de emergencia.

Para el 12 de agosto se programaron dos aeronaves adicionales desde Medellín hacia el departamento del Chocó, con el objetivo de reforzar la atención en áreas donde las vías terrestres permanecen bloqueadas.

Paralelamente, Karol G activó la red de la Fundación Con Cora para canalizar donaciones y organizar centros de acopio en Medellín y Bogotá. La iniciativa se enfocó en kits de higiene, medicamentos básicos y apoyo psicosocial para familias desplazadas.

Maluma, a través de su fundación El Arte de los Sueños, habilitó puntos de recolección y anunció aportes económicos destinados a la reconstrucción de infraestructura comunitaria.

J Balvin, además de participar en la operación aérea, promovió campañas de recaudación digital con organizaciones aliadas para ampliar la cobertura de asistencia.

Otros artistas y colectivos culturales se sumaron con conciertos solidarios, difusión de información verificada y apoyo logístico a entidades locales.

La movilización del sector artístico se integra a los esfuerzos institucionales mientras continúan las labores de búsqueda, atención médica y evaluación de daños en los departamentos afectados.