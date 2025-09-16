Artistas internacionales en la final de TalénPro

La Arena Roberto Durán será el punto de encuentro, el próximo 19 de octubre, para la gran final de TalénPro 2025, a partir de las 7:00 p.m., en una noche dedicada al talento, la música y la solidaridad.

El evento será transmitido en vivo y contará con grandes invitados internacionales como: Emilio Estefan, quien entregará el Premio al Propósito, y Carlos Baute, homenajeado por su trayectoria como artista TalénPro.

También subirá al escenario Gale, artista reconocida como parte de ‘Generación’, y se otorgará el reconocimiento Faro Panamá en homenaje a la pintora Olga Sinclair.

El jurado estará conformado por reconocidas figuras nacionales e internacionales entre ellas: Lili Estefan, Vanessa Hauc, Cynthia Bague, Lena Burke, Los Rabanes, Gaitanes y Ricardo Velásquez, acompañados de ejecutivos y representantes de la industria musical y del entretenimiento. Como cada año, la velada se abrirá con la tradicional alfombra azul, de 5:15 p.m. a 6:30 p.m., donde desfilarán artistas, celebridades y autoridades invitadas.

En tarima se presentarán 12 finalistas que pondrán a prueba su talento e diversas categorías, pero también presentarán sus proyectos sociales, enfocados en la nutrición escolar, la restauración de comedores y la creación de huerto en 12 comunidades del país, con el respaldo de sus profesores, brigadas estudiantiles y familiares.