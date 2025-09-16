Cultura

Artistas internacionales en la final de TalénPro

Durante la gala, Ender compartirá los logros alcanzados en esta edición y reafirmará el propósito del proyecto: transformar vidas a través del arte y música

ML | Carlos Baute.
ML | Emilio Estefan.
ML | Carolina Colón “Gale”.
Maribel Salomón
16 de septiembre de 2025

La Arena Roberto Durán será el punto de encuentro, el próximo 19 de octubre, para la gran final de TalénPro 2025, a partir de las 7:00 p.m., en una noche dedicada al talento, la música y la solidaridad.

El evento será transmitido en vivo y contará con grandes invitados internacionales como: Emilio Estefan, quien entregará el Premio al Propósito, y Carlos Baute, homenajeado por su trayectoria como artista TalénPro.

También subirá al escenario Gale, artista reconocida como parte de ‘Generación’, y se otorgará el reconocimiento Faro Panamá en homenaje a la pintora Olga Sinclair.

El jurado estará conformado por reconocidas figuras nacionales e internacionales entre ellas: Lili Estefan, Vanessa Hauc, Cynthia Bague, Lena Burke, Los Rabanes, Gaitanes y Ricardo Velásquez, acompañados de ejecutivos y representantes de la industria musical y del entretenimiento. Como cada año, la velada se abrirá con la tradicional alfombra azul, de 5:15 p.m. a 6:30 p.m., donde desfilarán artistas, celebridades y autoridades invitadas.

En tarima se presentarán 12 finalistas que pondrán a prueba su talento e diversas categorías, pero también presentarán sus proyectos sociales, enfocados en la nutrición escolar, la restauración de comedores y la creación de huerto en 12 comunidades del país, con el respaldo de sus profesores, brigadas estudiantiles y familiares.

TalénPro, creado por la cantautora y presidenta de la Fundación Puertas Abiertas, Erika Ender, ha beneficiado a más de 50,000 panameños.
|
