Avanzan las labores de estabilización y retiro de elementos en riesgo en la Iglesia San Atanasio de la Villa de Los Santos

Los trabajos para mitigar los riesgos de seguridad en la torre campanario de la Iglesia San Atanasio, en La Villa de Los Santos, avanzan con el retiro controlado de tres pináculos que permanecían desprendidos en la parte superior de la estructura, afectada por el sismo registrado el pasado 9 de octubre. La intervención se lleva a cabo con el apoyo de un “telehandler”, equipo de elevación que permite alcanzar las zonas altas y remover las piezas inestables, evitando así que eventuales réplicas provoquen la caída de fragmentos hacia el interior del templo o hacia las áreas exteriores de tránsito peatonal.

Yamileth Stanziola, directora de Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, explicó que estas labores forman parte de las acciones inmediatas para atender las afectaciones en estructuras patrimoniales. “Estamos trabajando para asegurar los elementos que quedaron desprendidos en la parte superior del campanario y evitar que puedan caer ante una nueva réplica. La prioridad es proteger la vida de las personas y prevenir mayores daños en la estructura”, señaló la funcionaria. Durante el evento telúrico, la parte superior de la torre sufrió un colapso parcial y uno de sus pináculos cayó sobre la vía pública entre el templo y el parque; debido a esto, con la autorización del párroco se coordinó el retiro de las tres piezas en peligro como parte de la primera fase de estabilización, apuntalamiento y resguardo de las zonas comprometidas.

De acuerdo con el balance institucional, se registran 19 sitios con afectaciones en la región, principalmente en Coclé, Azuero y Veraguas, con múltiples daños en templos y parroquias. Aunque no todos cuentan con la declaratoria de patrimonio, el Ministerio de Cultura apoya su recuperación por su alto valor religioso y comunitario. Entre las estructuras afectadas destacan, en La Villa de Los Santos, la Iglesia San Atanasio y el Museo de la Nacionalidad; en Las Tablas, la Iglesia de Santa Librada; en Parita, la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán; en Veraguas, la Catedral Santiago Apóstol y la Iglesia de Atalaya; y en Coclé, la Basílica Menor Santiago Apóstol de Natá de Los Caballeros, la Plaza 8 de Diciembre en Penonomé, el Museo Regional de la Sal y el Azúcar, además del Museo Regional de Veraguas.