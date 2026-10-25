Brasileños votan para decidir el reñido duelo entre Lula y Bolsonaro

Los brasileños votan el domingo para decidir si dan otro mandato al veterano izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva o apostan por un regreso de la derecha de la mano del senador Flávio Bolsonaro, tras una campaña que expuso de nueva una fuerte polarización.

Es la última batalla electoral para Lula, que con 80 años espera lograr una remontada después de perder en la primera vuelta ante el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Las últimas encuestas muestran un empate técnico, con una ligera ventaja para el senador.

El clima es lluvioso en buena parte del país, cosa que puede afectar la abstención, del 21% en el primer turno.

El balotaje determinará si Brasil se mantiene como gran reducto de la izquierda en América Latina o si se suma al giro regional hacia la derecha impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Lula aspira a un cuarto mandato no consecutivo y se ha presentado como un baluarte contra una injerencia de Estados Unidos y un protector de la democracia.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, promete soportar la lucha contra la delincuencia, recortar el gasto público y aliviar el costo de vida.

“Estamos en un pozo, la situación es fea, el pueblo casi no puede comer, comprar carne ya ni pensarlo”, dijo a la AFP Tereza Cristina Ramos, una jubilada de 68 años que caminaba con bastón en Río de Janeiro.

Bolsonaro se ha presentado como más moderado que su padre, que cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

“Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró”, dijo el senador al votar en Río de Janeiro. “Llegó la hora del cambio de verdad”, aseguró fuera del centro electoral.

Muestra de la fuerte polarización, lulistas y bolsonaristas cruzaron gritos y cánticos a todo pulmón mientras el senador votaba.

Simpatizantes de Lula entonaron en la calle el clásico “Olé olé olé ola, Lula” vestidos de rojo y haciendo la “L” con los dedos.

A pocos metros, un grupo bolsonarista replicó: “Lula, ladrón, tu lugar es la prisión”, constató la AFP.

- “Más tiempo” -

Tras la derrota en la primera vuelta, la izquierda se movilizó con multitudinarios mítines bajo el lema “Nunca más Bolsonaro”.

Los manifestantes recordaron la gestión de la pandemia de covid, que dejó 700.000 muertos o los recortes a los programas públicos durante el mandato del ultraderechista.

“Brasil necesita más tiempo de Lula, principalmente porque el país está a punto de caer en las garras del fascismo”, dijo a la AFP María Fernanda Elisbao, una asistente de una editorial de 21 años, que votó en el colegio en que lo hará el izquierdista en el estado de Sao Paulo.

Los centros electorales cerrarán a las 17H00 locales (20H00 GMT) y los resultados se esperarán pocas horas después.

Lula, admirado por sus programas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza, regresó al poder tras 12 años en las elecciones de 2022, después de un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión.

Durante este tercer mandato, logró una caída de la inflación y el desempleo. Sin embargo, los votantes se quejan del alto costo de la vida y están hartos de la delincuencia.

- El papel de Meta -

De cara al balotaje, Lula rejuveneció su estrategia: se compró su primer celular y grabó videos selfi.

La intensa batalla en las redes sociales involucró a Meta, dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram.

La campaña de Lula acusó a la empresa estadounidense de favorecer a su rival mediante una “manipulación algorítmica”.

Meta lo negó, pero reconoció errores como la desactivación de anuncios de la campaña de Lula por motivos técnicos.

Gane quien gane, Brasil afrontará una dura resaca electoral.

“Si gana la izquierda, se enfrentará a cuatro años con un Congreso hostil”, afirmó el analista político Thomas Traumann, en alusión a un hemiciclo todavía más conservador en el próximo mandato.

“Si gana la extrema derecha, habrá un gobierno de represalias dirigido contra la Corte Suprema”, detestada por la derecha tras condenar a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado.

Si Bolsonaro gana la presidencia, “Brasil entrará en regresión. Corre el riesgo de sufrir un retroceso en términos de estabilidad democrática”, dijo a la AFP Cristina Vermelho, una profesora universitaria, que votó a Lula en Río.