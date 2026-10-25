Ulloa llama a mantener la solidaridad con los afectados por el terremoto

En medio del dolor y la incertidumbre que enfrentan las familias afectadas por el terremoto en Panamá, el arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta pidió mantener viva la solidaridad y acompañar a quienes deben comenzar de nuevo.

Durante la misa televisada de este domingo, Ulloa expresó la cercanía de la Iglesia con las comunidades afectadas y agradeció a las autoridades, los equipos de emergencia, las parroquias, Cáritas, los voluntarios y todas las personas que han brindado ayuda a quienes más lo necesitan.

El arzobispo recordó que el amor a Dios no puede separarse del amor al prójimo e hizo un llamado a que la solidaridad se mantenga incluso después de que pase la emergencia.

«La Iglesia no se derrumba cuando se dañan sus paredes, porque su fundamento es Jesucristo y su vida está en la fe de su pueblo», expresó al referirse a las comunidades cuyos templos sufrieron daños por el sismo.

Durante su homilía, también compartió noticias sobre los avances de las causas de beatificación de figuras vinculadas a la Iglesia panameña.