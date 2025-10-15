‘Belleza que inspira vida’, la pasarela de combatientes de cáncer

Con diseños que resaltan su victoria sobre el cáncer, 20 sobrevivientes desfilaron en la pasarela: ‘Belleza que inspira vida’, que tuvo como escenario el vestíbulo de la Alcaldía de Panamá.

Ataviadas con vestuarios motivados en estilos árabes, las modelos recordaron al público que los estilos de vida saludables previenen, y una atención oportuna mejora el resultado de los tratamientos oncológicos.

Durante el mes de octubre, ‘Mes de la Prevención del cáncer de mama y próstata’, la alcaldía Capitalina ha realizado cadenas humanas y sensibiliza sobre el tema a través de su participación en un concurso de decoración de ambientes de oficina.

Hasta el 24 de octubre se realizará entre los funcionarios una colecta solidaria de insumos para los pacientes, que será entregada a los miembros de la Asociación de Amigos y Voluntarios del Instituto Oncológico Nacional.

A esta actividad, la acompañó una feria de productos artesanales, comerciales, cosméticos, e insumos comestibles como postres, bebidas, vegetales, legumbres, frutas, carnes y mercancía seca.