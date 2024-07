Billie Eilish hace historia en México

La cantante estadounidense Billie Eilish arrasó en la ciudad de México con su más reciente álbum de estudio, “Hit me hard and soft” con el cual celebró un exclusivo Q&A para la inauguración de su esperado Pop Up store.

Tras el Q&A del jueves, el Pop Up store oficial se abrió al público del 19 al 21 de julio. Como patrocinador oficial de la Experiencia, American Express ofreció a sus titulares ventajas exclusivas durante los tres días, incluyendo el acceso para comprar un artículo de mercancía especial de Billie Eilish.

El viernes en el Polyforum Siqueiros, la sensación de la música latina Young Miko dio la bienvenida a la superestrella mundial en el escenario ante una audiencia de más de 350 fans, emocionados de ver a ambas artistas juntas por primera vez.

El evento en México llega tras la salida del álbum de estudio de Billie Eilish más vendido y aclamado de todos los tiempos. Desde su lanzamiento el 17 de mayo, la placa ha obtenido más de 2 mil millones de reproducciones a nivel mundial y ha alcanzado el número 1 en 25 países.