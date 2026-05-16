Biofest en El Valle continúa promoviendo la biodiversidad

El Festival de Aves y Biodiversidad Biofest El Valle 2026 continúa este fin de semana en El Valle de Antón con una agenda cargada de actividades educativas, observación de aves, talleres y experiencias familiares enfocadas en la conservación ambiental.

La jornada arrancó oficialmente este viernes 15 de mayo con un ambiente lleno de creatividad, aprendizaje y reconocimiento al trabajo de personas comprometidas con la biodiversidad panameña.

Durante el día se desarrolló Bioaprendiz, un espacio educativo donde estudiantes de los centros Rafael Maduro, Punta Chame, Rodeo Viejo y Mata Ahogado presentaron investigaciones y biorelatos relacionados con especies en peligro de extinción, convivencia con el entorno y protección de los ecosistemas.

Las actividades tuvieron lugar en el Centro de Visitantes de El Valle y Paseo El Valle, donde niños y jóvenes mostraron sus proyectos mediante disfraces, poesías, oratorias y obras de arte, convirtiendo la educación ambiental en una experiencia dinámica y participativa.

La noche del viernes estuvo marcada por una inauguración especial y emotiva con el homenaje al conservacionista y promotor del ecoturismo Raúl Arias de Para, quien recibió la Medalla George Angher, máxima distinción otorgada por la Fundación Alada.

Durante el acto, la presidenta de la fundación, Flavia Cozzarelli, destacó el legado de Arias de Para en la promoción del aviturismo y la conservación de los bosques panameños, especialmente por el desarrollo de Canopy Tower, considerado una referencia internacional del ecoturismo.

“Don Raúl nos demostró que una hectárea de bosque vale mucho más cuando se observa que cuando se tala”, expresó Cozzarelli durante su discurso.

La ceremonia también contó con la participación de ambientalistas, observadores de aves, representantes de comunidades y autoridades locales, incluyendo a la vicealcaldesa de Antón, Gilma Sánchez.

Además, fueron reconocidos Ethan Julian, de la comarca Ngäbe en Chiriquí Grande, y Felipe Humberto López Tirone Rodríguez, de Coclesito, por su compromiso con la biodiversidad y la conservación ambiental.

Las actividades del Biofest El Valle 2026 se mantendrán hasta este domingo 17 de mayo, ofreciendo espacios para toda la familia y promoviendo la conexión con la naturaleza, el turismo sostenible y la importancia de proteger las aves y ecosistemas del país.