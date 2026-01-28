Bruce Springsteen lanza mordaz canción contra Donald Trump y su policía migratoria

El rockero Bruce Springsteen lanzó este miércoles 'Streets of Minneapolis', una canción de protesta en la cual critica la campaña antiinmigración de Donald Trump y las acciones de los agentes federales que recientemente dejaron dos muertos en Estados Unidos.Springsteen, de 76 años, es conocido por su filiación demócrata y ha criticado abiertamente la adminsitración del presidente Trump.'Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presento hoy a ustedes en respuesta al terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Mineápolis', dijo The Boss en sus redes sociales.El músico, cuya discografía gira fuertemente en torno a los desafíos de la clase media estadounidense y temas sociales, dedicó la canción de poco más de cuatro minutos a Alex Pretti y Renee Good, muertos a tiros a manos de agentes federales durante operaciones migratorias en Mineápolis este mes.'Los matones federales de Trump le dieron una paliza/En la cara y en el pecho/Luego oímos los disparos/Y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto', reza parte de la canción disponible en las plataformas de streaming.'Oh nuestra Mineápolis, oigo tu voz/Llorando a través de la niebla sangrienta/Recordaremos los nombres de aquellos que murieron/En las calles de Mineápolis', canta el estribillo del sombrío sencillo que hace un guiño a su oscarizada 'Streets of Philadelphia'.Anteriormente, Springsteen ha expresado apoyo público a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como a la excandidata Kamala Harris.En el pasado ha afirmado que Trump estaba 'revirtiendo la histórica legislación sobre derechos civiles que condujo a una sociedad más justa y plural'.En respuesta, Trump lo llamó 'un imbécil desagradable'.