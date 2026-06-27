BTS desata la locura en Madrid: Un debut histórico ante 66.000 personas con su gira ARIRANG

Tras una década de expectación, la espera terminó para el ARMY español de la forma más espectacular posible. El grupo de K-pop BTS arrancó oficialmente la etapa europea de su gira mundial BTS World Tour ARIRANG en Madrid, marcando su esperado debut en España con un concierto que ya es considerado histórico.

Anunciada previamente en redes sociales por J-Hope y Jungkook con una sincronizada coreografía, la cita cumplió y superó todas las expectativas. Según fuentes del Club Atlético de Madrid citadas por Billboard, más de 66.000 personas abarrotaron el viernes 26 de junio el estadio Riyadh Air Metropolitano, el cual se tiñó por completo con la luz de los miles de light sticks de los seguidores. El furor fue tal que cientos de fans que no consiguieron entrada se congregaron en los alrededores del recinto para cantar cada tema a la distancia.

“¡Vamos a volvernos locos!”: Pura energía en el escenarioEl espectáculo comenzó fuerte y sin rodeos. “¡Vamos a volvernos locos!”, gritó J-Hope en español nada más pisar el escenario, desatando la euforia colectiva. La banda abrió el show con “Hooligan”, tema de su nuevo álbum ARIRANG, seguido de “Aliens” y la aclamada “Run BTS”.

A lo largo de dos horas y media, los siete integrantes ofrecieron un repertorio de 23 canciones que combinó las piezas de su quinto álbum de estudio con los mayores éxitos de su carrera.

Las sorpresas de la noche: Como ya es tradición en el tour, el segmento de canciones sorpresa varió para consentir al público local. En Madrid, las elegidas de la noche fueron “Airplane Pt. 2” e “Interlude: Wings”.

El despliegue técnico e visual estuvo a la altura de las circunstancias. El grupo utilizó un impresionante escenario de 360 grados con una plataforma central que se elevaba y dividía, conectada a pasarelas que les permitieron recorrer el estadio. Junto a unos 30 bailarines, cambios constantes de vestuario y secuencias memorables, como el recorrido por la pista durante “IDOL” entre banderas y cintas luminosas, el show mantuvo una energía incansable.

Conexión total en español y un emotivo “fan project”Uno de los puntos más altos de la noche fue la interacción de BTS en el idioma local. Los integrantes demostraron su cariño con varios guiños que encendieron al público:

V: “¡Las ARMY están que arden!” y más tarde añadió: “Uno de mis deseos era venir a Madrid y lo logré. Muchas gracias por venir”.

RM: “¡Estáis on fire!”

Jungkook: “Quiero escuchar vuestro grito. Hemos sentido mucho vuestra energía hoy. Os quiero”.

Por su parte, el ARMY español devolvió el afecto mediante un emotivo fan project: durante los coros de “Body to Body”, miles de abanicos morados se alzaron al unísono en las gradas.

El momento más conmovedor de la velada llegó de la mano de Jimin, quien asistido por un intérprete, prometió un reencuentro más temprano que tarde: “Estaba pensando todo el rato, ¿por qué venimos a España hasta ahora? A partir de la próxima gira, no tendremos que dejar Madrid fuera”.

¿Qué sigue para BTS? La banda no se moverá de la capital española inmediatamente, ya que este sábado 27 de junio ofrecerá su segundo y último concierto programado en el Riyadh Air Metropolitano. Tras su paso por Norteamérica (Estados Unidos y México) y ahora Europa, Billboard confirmó que la agrupación continuará su travesía global con rumbo a Sudamérica, donde aterrizarán a inicios de octubre para continuar con el ARIRANG tour.