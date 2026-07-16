Buscan a nuevos rostros de la moda

La plataforma Latin American Fashion Week, en alianza con Coclé Fashion Week y la agencia Max Models, anunció el inicio de su convocatoria abierta.

Max Morrell, productor general del evento, explicó que el objetivo de estas audiciones es seleccionar a los modelos, mayores de 18 años, que formarán parte de una de las pasarelas más influyentes de la región. Los talentos seleccionados no solo exhibirán el trabajo de diseñadores de talla internacional, sino que también tendrán la oportunidad de competir por el galardón de “Modelo del Año”.

El proceso de selección será en dos fechas. La primera jornada tendrá lugar en Penonomé el 16 de julio, de 2:00 a 6:00 p.m., en Max Models (Plaza San Jorge). Al día siguiente, el 17 de julio, el casting se trasladará a la ciudad de Panamá, de 7:00 a 10:00 p.m., en la academia D’Triana Dance & Performing Arts, en el Edificio Dreams Factory en Costa del Este.

Para postularse, las mujeres deberán contar con una estatura mínima de 1.65 m (sin tacones) y presentarse vistiendo ropa negra, traje de baño y tacones; por su parte, los hombres requieren una estatura mínima de 1.75 m y asistir con ropa negra, traje de baño y zapatillas.