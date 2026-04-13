Cultura

Buscan fortalecer el liderazgo ambiental

Un espacio de reflexión en torno al papel de las mujeres en la defensa del medioambiente y el futuro sostenible

Buscan fortalecer el liderazgo ambiental
Freepik | Un grupo de ambientalistas sembrando plantas.
Maribel Salomón
13 de abril de 2026
Tags:
Medioambiente
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Panamá
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