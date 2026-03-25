Buscan impulsar la formación de actores

Los actores colombianos Julio César Herrera y Aida Bossa participarán en un Masterclass Internacional de Actuación y voz que se realizará hoy en el Teatro Áurea “Baby” Torrijos, en la Ciudad de las Artes, a partir de las 5:00 p.m. La actividad será gratuita y está dirigida a actores, estudiantes y público interesado en el mundo escénico.

Durante el evento, Aida Bossa impartirá el taller “Mi Voz Origen”, en el que compartirá sobre la importancia de conectar el cuerpo con la voz para encontrar una identidad artística auténtica. La actriz explicó a Metro Libre que es un proceso de formación que busca mostrarle a las personas para que puedan desarrollar su propio estilo en la actuación, por medio de su voz.

Por su parte, Julio Herrera, recordado por “Yo soy Betty, La Fea”, dictará el taller “Juego y Resistencia” enfocado en el entramiento actoral y la disciplina en la carrera artística. El actor destacó que la convocatoria ha tenido gran respuesta y animó a los jóvenes a formarse con paciencia y constancia durante el arte.