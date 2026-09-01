Camila Guiribitey y Juan Carlos Izquierdo renuevan sus votos en Marbella

Camila Guiribitey, referente cubanoamericana del estilo de vida de lujo, renovó sus votos matrimoniales con Juan Carlos Izquierdo en una elegante y muy cuidada ceremonia en Marbella (España), a la que asistieron más de cien invitados.

La primera parte de la “boda 2.0” se celebró en el Castillo de Colomares, una monumental edificación andaluza que narra en piedra la gesta del descubrimiento de América.

Luego, los invitados se trasladaron para el banquete a la Finca La Concepción, entre palmeras centenarias y plantaciones frutales, un lugar donde se han casado celebridades y futbolistas y considerado el más bello cortijo de la Costa del Sol.

Camila fue vestida por el estilista Mateo Ivory, con piezas y zapatos de alta moda, joyería de Dolce & Gabbana y aroma de Jo Malone.

El evento se destacó por un ambiente íntimo y familiar.

Camila Guiribitey cuenta con más de 2,2 millones de suscriptores en YouTube y una de las personalidades que mejor conecta a las audiencias de Estados Unidos y Latinoamérica. Se especializa en moda, belleza y estilo de vida inspiradores y desarrolla campañas centradas en ese ámbito.