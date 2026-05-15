Campaña de valores llevará mensaje de unión al país

El respeto, la empatía, la honestidad y la solidaridad serán protagonistas de una nueva campaña impulsada por la Asociación Nacional de Clubes Activos 20-30 de Panamá, que busca promover los valores como base para fortalecer la convivencia y generar cambios positivos.

La campaña tendrá presencia en todas las provincias del país durante un mes y contará con el respaldo de los 17 Clubes Activos 20-30, que desarrollarán acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

El presidente de la Asociación Nacional de Clubes Activos 20-30, Henry Ferguson, explicó que el objetivo es crear conciencia sobre la importancia de practicar los valores en la vida cotidiana y convertirlos en una herramienta para construir comunidades más unidas y responsables.

“Queremos recordar que el respeto y la integridad son la base de un Panamá más fuerte. Nuestros clubes trabajan en todo el país promoviendo principios que ayuden al desarrollo de la sociedad”, expresó Ferguson.

La iniciativa contará con el apoyo de MK Group Media, cuya directiva, Mariadny Kam, informó que el mensaje será difundido a través de mupis ubicados en diferentes puntos del país para alcanzar a más personas.