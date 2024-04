$!Cáncer: la guerra contra el mieloma múltiple

Es una enfermedad que no tiene cura, pero se puede controlar y se puede brindar a las personas una mejor calidad de vida.

“Existe una prevalencia asociada a la edad de los pacientes, los mayores de 60 a 65 años tienen mayor probabilidad de presentar mieloma múltiple, pero no significa que en personas menores no pueda darse esta enfermedad”, detalla la especialista en hematología de la Caja de Seguro Social.

No tiene causa hereditaria, por lo que en las últimas décadas se estudian los cambios a nivel molecular, la parte genética.

Pacientes. Al momento de alguna sintomatología, como dolores, contracturas (fracturas por malos movimientos), cansancio y fatiga extrema, debilidad, somnolencia, cambios en la orina, acudir a una evaluación médica inmediata. No quedarse en casa, no esperar, no pensar que es otra cosa.