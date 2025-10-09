Cantautoras de España y Panamá se unirán en “Torrente de Canciones”

Un vibrante cruce de culturas y melodías se prepara para inundar la capital panameña. Del 16 al 18 de octubre, el programa “Torrente de Canciones” regresará a su segunda edición, un encuentro organizado por el Centro Cultural de España–Casa del Soldado en alianza con la Fundación Tocando Madera, y que destaca por poner el foco en el talento femenino de ambos países.

Este año, el intercambio contará con la presencia estelar de la española Raquel Lúa. Esta cantautora trae una propuesta que fusiona la profundidad del fado, la pasión del flamenco y la sutileza de la música de autor, creando un universo sonoro anclado en la música mediterránea y folk.

El talento panameño estará poderosamente representado por Jazmín Muñoz, una reconocida trovadora que defiende con pasión la décima como expresión cultural viva. Junto a ella, el folclorista y educador José Augusto Broce completará el trío de expertos que impartirán los talleres el 16 y 17 de octubre en la Casa del Soldado, en el Casco Antiguo.

Más que teoría: Un puente de experiencias”El objetivo de Torrente de canciones no es llevar a cabo un taller teórico, sino generar un espacio de intercambio de experiencias entre cantautores”, señalan los organizadores. La idea central es explorar cómo la palabra cantada construye identidad y comunidad, estableciendo un diálogo único entre la canción de autor y la décima panameña.

El interés es palpable: la primera edición desbordó expectativas con más de 25 talleristas y casi un centenar de asistentes al concierto de cierre.

La jornada culminará con un concierto especial el viernes 17 de octubre en el Teatro Amador, a las 7:00 p.m. El escenario será para Raquel Lúa, quien contará con Jackie Plummer como invitada, prometiendo una velada musical que entrelaza las tradiciones de dos continentes.