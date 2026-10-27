Carlos III inicia delicada visita al Caribe entre llamados a reparaciones por la esclavitud

El rey Carlos III inicia el martes una delicada visita al Caribe, donde esperan disculpas oficiales y reparaciones por la esclavitud durante el período colonial, descrito por el monarca como "los días más oscuros" de la historia británica.

El monarca, de 77 años, que continúa recibiendo tratamiento contra un cáncer cuya naturaleza no se ha revelado, viajará primero a Bahamas, en el Caribe, y a Guyana, en la costa norte de América del Sur.

Posteriormente, la reina Camila se reunirá con él en Antigua y Barbuda para asistir a la reunión bienal de los jefes de gobierno de los 56 países de la Commonwealth, que se celebrará del 1 al 4 de noviembre.

La Commonwealth es una asociación voluntaria de 56 países independientes, en su mayoría antiguos territorios del imperio británico, que mantienen vínculos históricos con el Reino Unido.

"El programa de esta visita no tratará de eludir 'los días más oscuros de nuestro pasado', en palabras de Su Majestad", indicó el Palacio de Buckingham a principios de octubre, antes de este viaje de nueve días.

Sin embargo, algunas antiguas colonias exigen que el rey vaya más allá a la hora de reparar los daños causados por la colonización y la trata de esclavos, de cuyos beneficios se aprovecharon sus antepasados durante siglos.

A principios de septiembre, el gobierno de Jamaica presentó una petición al rey para "hacer avanzar la campaña en favor de las reparaciones para los antepasados africanos que sufrieron cientos de años de esclavitud".

— Las disculpas, "la siguiente etapa" —

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, que tiene previsto reunirse con Carlos III, declaró a ITV News que reconocer los "días oscuros" de la colonización era tan solo un "primer paso".

"Pasar a las disculpas constituye la siguiente etapa", afirmó.

Aunque se han expresado muestras de pesar por el papel central desempeñado por el Reino Unido en la esclavitud, ningún monarca británico ha presentado hasta ahora disculpas oficiales.

Además, Londres siempre ha rechazado la idea de una compensación económica.

En 2022, una gira por el Caribe del príncipe heredero Guillermo y de su esposa, Catalina, terminó en un fiasco, con manifestaciones hostiles a la monarquía y llamamientos al pago de reparaciones.

La secretaria general de la Commonwealth, la ghanesa Shirley Ayorkor Botchwey, declaró recientemente que unas disculpas del rey "no harían ningún daño".

Ayorkor también consideró que "ha llegado el momento" de abordar la cuestión de las reparaciones, ya sea mediante indemnizaciones económicas u otras formas de compensación.

— Reunión de la Commonwealth —

Por otra parte, el Palacio de Buckingham destacó que esta visita brindaría a los países del Caribe la oportunidad de abordar cuestiones urgentes, como el cambio climático.

Carlos III, que lleva décadas defendiendo la protección del medioambiente, visitará un proyecto de restauración de arrecifes de coral en Antigua y Barbuda o iniciativas de conservación de la selva tropical en Guyana.

También participará en actos culturales, se reunirá con jóvenes y asistirá a las celebraciones de la independencia de Antigua y Barbuda.

Aunque la reunión de jefes de Gobierno, que tendrá lugar en Antigua y Barbuda, se centrará principalmente en las oportunidades de inversión y comercio entre los países miembros, también se abordará la elaboración de políticas para reforzar la capacidad de adaptación frente al cambio climático.

"Muchos de los países afectados por el cambio climático no se encuentran entre los principales contaminantes y, sin embargo, son ellos los que sufren sus consecuencias más graves", declaró el viernes a la AFP Shirley Ayorkor Botchwey.

Sin querer volver sobre el tema de la esclavitud, Ayorkor consideró "posible que los dirigentes intercambien opiniones sobre la justicia reparadora" durante este encuentro, y añadió que la Commonwealth "apoyaría" a los países que participen en esos debates.

"La Commonwealth es una organización que nunca ha rehuido las cuestiones difíciles", afirmó.