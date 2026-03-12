Carlos Vives encabezará el Festival Vibra Latina en Aruba

El cantante colombiano Carlos Vives encabezará el Festival Vibra Latinal, que se celebrará el próximo 28 de marzo de 2026 en Harbor Arena, en Aruba, uno de los eventos latinos más atractivos del Caribe durante la temporada de Semana Santa.

El festival reunirá música en vivo, turismo y gastronomía en una experiencia única que posiciona a Aruba como un nuevo epicentro para grandes conciertos y eventos musicales en la región.

Con una carrera que ha marcado generaciones, Carlos Vives llegará a la isla con un espectáculo especial que antecede su próxima gira por Estados Unidos en abril, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de verlo en vivo antes de su recorrido por escenarios del país.

Con éxitos como “La Gota Fría,” “Volví a Nacer,” “Robarte un Beso” y “Pa’ Mayte,” el artista colombiano es una de las figuras más influyentes de la música latina, reconocido por llevar los sonidos tradicionales de Colombia a audiencias internacionales.

El cartel también incluye al fenómeno dominicano de la bachata Dalvin La Melodía, una de las voces emergentes más prometedoras del género. Tras recientes colaboraciones con las estrellas de la bachata Romeo Santos y Prince Royce, el artista continúa ganando popularidad y el festival representa una oportunidad especial para que el público que viaja desde Estados Unidos pueda verlo en vivo.

Desde Europa, el artista KEVV también se sumará al cartel con su banda en vivo, aportando una fusión contemporánea de sonidos latinos y urbanos que complementa la diversidad musical del evento.

Más que un concierto, el Festiva Vibra Latina se concibe como una experiencia cultural y turística. El evento contará con propuestas gastronómicas que resaltan sabores caribeños y latinos, creando un ambiente festivo que celebra la cultura de la región.

El festival cuenta además con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Aruba, reforzando la estrategia de la isla para consolidarse como destino para grandes eventos internacionales.

Importantes aliados del sector turístico también se han sumado al evento, como hotel partners, incluyendo al Renaissance Wind Creek Aruba Resort, Embassy Suites by Hilton Aruba Resort y TRYP by Wyndham Aruba, que ofrecerán opciones de alojamiento para visitantes internacionales que viajarán a la isla para disfrutar del Fest.