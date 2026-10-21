Casco Peatonal regresa este domingo con solidaridad, cultura y sabor panameño

La Alcaldía de Panamá anunció que este domingo 25 de octubre se celebrará una nueva edición de “Casco Peatonal con Propósito”, una iniciativa que invita a residentes y visitantes a disfrutar de los espacios públicos, respaldar los emprendimientos locales y participar en actividades familiares en distintos puntos del Casco Antiguo y sectores aledaños.

Según el comunicado, la jornada tendrá un componente solidario para apoyar a las personas afectadas por el sismo en el interior del país. La actividad “Casco Solidario” se realizará de 12:00 m. a 5:00 p. m. en el Mercado San Felipe Neri, donde se recibirán pañales y artículos para bebés, alimentos secos y no perecederos, agua embotellada, productos de aseo personal y de limpieza. De este modo, la iniciativa busca convertir la participación ciudadana en una oportunidad concreta para brindar ayuda.

La programación cultural se extenderá por varias plazas de la zona. En la Plaza Catedral, de 12:00 m. a 6:00 p. m., se presentarán Panaashé con música afrocaribeña, Panasamba, el DJ Residente, el DJ Markito, el DJ Andy y diversas agrupaciones con ritmos brasileños. Asimismo, en la Plaza Herrera, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., habrá presentaciones del conjunto folclórico Espiga Dorada, una exhibición de moda retro de los años ochenta a cargo de Marisol Aguilar, el grupo Herencia y Tradiciones de Mi Tierra y la Orquesta Son Cultura.

En la Plaza Bolívar, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m., se realizará el cierre con “Flow Panameño”, el cual incluirá un desfile de polleras y trajes típicos, un concurso de atuendos tradicionales para mascotas, actividades recreativas, música, emprendedores, comercios y un gran fin de fiesta con murga. Por su parte, en la Plaza Santa Ana, de 12:00 m. a 6:00 p. m., se desarrollará la actividad “El orgullo que somos: la identidad que nos une”, junto con una feria de emprendedores; mientras que en la Compañía de Jesús, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., tendrá lugar la II Jornada de Aviturismo y Ornitología, organizada por la Autoridad de Turismo.

La gastronomía también será protagonista con una oferta especial en el Mercado San Felipe Neri, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., y con “La Ruta del Capitán” en el Mercado del Marisco durante el mismo horario. Igualmente, en el Arco Chato, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., el Ministerio de Cultura, a través de la OCA, ofrecerá presentaciones culturales inclusivas junto a una propuesta gastronómica a cargo del chef de “Paila de Sabores del Barrio”.

Finalmente, la agenda incluye la exposición “Mujeres Mágicas” en la Casa de la Municipalidad, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.; el evento “Calidonia Vive” en la calle 30 Este de Calidonia, con una tarima cultural y musical de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.; y “Nuestra Calle Latina” en la Vía Centenario desde las 2:00 p. m., con actividades que se extenderán hasta la noche.