$!Celebrarán la Navidad entre cenas y reuniones

La forma de celebrar la Navidad y Año Nuevo varía según las vivencias personales, pero en muchos hogares panameños estas fechas mantienen un mismo hilo conductor: la familia, reflexión y el compartir.

Artistas, comunicadores y figuras del espectáculo coinciden en que más allá de los regalos, la esencia está en el reencuentro y el significado espiritual de la temporada.

Para la cantante Any Tovar, la Navidad se vive con tranquilidad y en familia, a pesar de estar con una agenda cargada de trabajo la disfruta compartiendo con los niños y destacó que este año está dedicada a dirigir proyectos navideños en el Parque Omar, como el Nacimiento en vivo en el Anfiteatro.

Desde la radio, el locutor Jhon De León destacó que para él estas fechas representan una oportunidad para volver a casa cada año, especialmente para quienes son del interior del país, donde logran visitar a sus familiares. Además, De León afirmó que “nada sustituye el abrazo familiar ni la cena tradicional, donde no faltan platos típicos como el arroz con guandú, el pollo guisado, la ensalada de papas, el plátano en tentación y el tamal de maíz nuevo”.

Mientras, la actriz Aurea Horta compartió una visión más centrada en la actitud y los valores. Resaltando que para ella el espíritu navideño no está en los obsequios, sino en la disposición de dar y reunirse con amigos y familiares.

Por su parte, el presentador Hugo Famanía subrayó el significado religioso de la Navidad como la celebración del nacimiento de Jesús.

La Navidad y el Año Nuevo comparten historias distintas, pero siguen siendo un espacio para reencontrarse, agradecer y compartir, manteniendo vivas las tradiciones que dan sentido a estas fiestas por muchos años.