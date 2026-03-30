Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios con 10 conciertos en París

La cantante canadiense Céline Dion anunció este lunes su regreso a los escenarios, con 10 conciertos entre septiembre y octubre en París, tras años alejada del público por motivos de salud.

“Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes”, declaró la cantante de 58 años en un mensaje de video publicado en Instagram.

Para celebrar sus cumpleaños, la artista hizo el anuncio con un video proyectado en la Torre Eiffel en París, oficializando su regreso tras seis años lejos del público.

Cientos de fans se reunieron al pie de la torre, esperando el final del suspenso al son de la versión de la cantante de “Himno al amor”, inmortalizada por Édith Piaf.

La salud de la artista, que padece una enfermedad neurológica, ha mejorado y podrá presentarse en la capital francesa en septiembre y octubre de este año.

“Estoy tan contenta. Me siento bien, fuerte, superemocionada, obviamente también un poco nerviosa, por supuesto, pero sobre todo estoy muy agradecida con todos ustedes. Tengo unas ganas enormes de volver a verlos”, añadió la cantante.

Actuará en el Paris La Défense Arena, cerca de la capital, en un recinto con capacidad para unos 40.000 espectadores.

Dion tuvo que interrumpir su última gira, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud.

Desde 2022, la artista lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

-”Estoy realmente bien”-

Los diez conciertos están programados del 12 de septiembre al 14 de octubre, dos por semana. La artista optó por una minirresidencia para su regreso, por su basta experiencia en este formato tras 16 años de espectáculos en Las Vegas.

Estos conciertos rendirán homenaje a “sus mayores éxitos en francés e inglés”, según un comunicado oficial.

La escenografía correrá a cargo del director artístico Willo Perron, artífice de la última gira mundial de Beyoncé.

Este anuncio a bombo y platillo, tras una campaña de comunicación milimetrada, vino acompañado de unas palabras de la cantante dirigidas a sus fans.

“Quería decirles que estoy realmente bien, mi salud... me siento bien, me siento fuerte, canto mucho, incluso bailo un poco”, y añadió que se sentía “súper emocionada” y “un poco nerviosa”.

“En estos últimos años no ha habido un solo día en que no haya sentido sus oraciones, su apoyo y, por supuesto, su amor, incluso en los momentos más difíciles”, añadió.

Más de seis años después de haberse visto obligada a alejarse de los escenarios, la estrella vuelve a demostrar el alcance de su resiliencia.

Su “Courage World Tour”, iniciado a finales de 2019, con una parada prevista en Francia, fue cancelado unos meses después de su lanzamiento a causa de la pandemia y posteriormente por problemas de salud.

Pese a sus dificultades, la artista sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el “Himno al amor” de Édith Piaf en un final apoteósico.

Debido a su salud, la ganadora de cinco Grammy aplazó varias veces su regreso, previsto anteriormente para 2025.

Tras la preventa a partir del 7 de abril, la venta general de entradas se abrirá el 10 de abril, según un comunicado oficial.