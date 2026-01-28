Chepo se prepara para el primer Festival Rafting Río Mamoní 2026

El distrito de Chepo se viste de aventura con la firma del acuerdo entre el alcalde Juan Jaramillo y los emprendedores Toby Wako e Ismael Batista. Juntos darán vida al primer Festival Rafting Río Mamoní 2026, un evento que promete marcar un hito en el turismo de Panamá Este el próximo domingo 8 de febrero, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lo que por más de 30 años fue una tradición privada de la familia de Toby Wako, hoy se convierte en un festival nacional. El objetivo, impulsado por Ismael Batista, es magnificar esta experiencia llena de adrenalina para atraer a más de 500 visitantes, impulsando así el turismo de verano y la economía del pueblo que los vio nacer.

La aventura consistirá en un recorrido de 4 kilómetros por aguas cristalinas. Aunque el río es mayormente calmado y seguro para las familias, contará con tramos movidos para los amantes de la emoción. La organización garantiza una vivencia 100% natural con hidratación, guardavidas y zonas especiales para saltar al río.

La seguridad es prioridad en este festival. El evento contará con el respaldo de ambulancias del Cuerpo de Bomberos, además del apoyo de SINAPROC, SENAFRONT y unidades de logística. Para quienes deseen participar, las inscripciones y el alquiler de balsas ya están disponibles vía WhatsApp al 6960-3886.

Al concluir el descenso, la fiesta seguirá en el balneario “La Loma del Río” con un festival comunitario gratuito. Los asistentes podrán disfrutar de gastronomía local, artesanías, DJ’s y presentaciones culturales, creando un espacio perfecto para fortalecer el sentido de comunidad y la convivencia entre locales y turistas.

El alcalde Juan Jaramillo extendió una calurosa invitación a todo el país para que visiten el distrito: “Invitamos a todo el pueblo de Chepo a participar en familia y compartir con los visitantes, para que conozcan el cariño, la hospitalidad y el espíritu de los chepanos”.