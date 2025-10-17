Cultura

Chicharrón, sabor crujiente

suma

Chicharrón, sabor crujiente
ML | Chicharrón de la casa acompañado de guacamole fresco de @antojitosperuanospty. El restaurante está ubicado en El Cangrejo Ph Rulimar.
Chicharrón, sabor crujiente
ML | Chicharrón ‘parce’ con limones de @oneshot.pty. El restaurante tiene sucursales en la Iglesia del Carmen y Costa del Este.
Chicharrón, sabor crujiente
ML | Chicharrones crujientes, patacones rellenos y arepitas con queso de @chicharronespma. Se encuentra ubicado en Villa Lucre.
Chicharrón, sabor crujiente
ML | Chicharrones acompañados de papas fritas y patacones de @chicharronmaniapty. Se encuentran en Avenida Juan Pablo II.
Chicharrón, sabor crujiente
ML | Irresistible ceviche de chicharrón acompañado de patacones de @chicharrons507. El restaurante está ubicado en Monagrillo, avenida Hugo Spadafora.
Maribel Salomón
17 de octubre de 2025

El chicharrón, ícono de la mesa panameña que por décadas ha sido sinónimo de desayuno criollo y de la fonda, vive hoy un momento de reinvención. Jóvenes cocineros y restaurantes de todo tipo están encontrando nuevas formas de presentarlo, ampliando su consumo y conquistando nuevos públicos.

Lo que antes era simplemente cerdo frito ahora se ofrece en versiones más elaboradas y creativas, con glaseados tropicales, acompañamientos gourmet e incluso reinterpretaciones con mariscos, pollo o pescados. Esta diversidad de opciones ha permitido que el chicharrón llegue tanto a quienes buscan la tradición como a quienes desean experimentar con nuevos sabores.

Actualmente, el chicharrón se puede disfrutar de muchas formas y combinado con distintos alimentos. Se sirve con yuca frita, patacones, tortillas de maíz, arroz con vegetales, ensaladas frescas o incluso panes artesanales.

Algunos restaurantes lo acompañan con salsas dulces, cítricas o picantes que realzan su sabor y aportan un toque diferente a cada bocado. Se ha incorporado en tacos, hamburguesas, ceviches, bowls, pastas y hasta pizzas, demostrando que este clásico puede adaptarse a la cocina contemporánea sin perder su esencia.

Además, otros chefs innovan usando ahumados, hierbas frescas, especias y técnicas de cocción más sofisticadas, como sellado al horno o fritura controlada, que mantienen la textura crujiente, pero disminuyen la grasa.

Esta renovación ha ampliado el público del chicharrón. Hoy se sirve en restaurantes de alta cocina, food trucks y locales casuales, y su consumo ya no se limita a los comensales tradicionales. Las nuevas presentaciones permiten disfrutarlo de formas más ligeras o sofisticadas, perfectas para quienes buscan un plato principal, un acompañamiento creativo o un bocado gourmet en eventos y celebraciones.

Incluso se ha integrado en menús de brunch y tapas, acompañado de huevos, guacamole, quesos y vegetales
Tags:
gastronomía
|
cocina
|
Chicharrón
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR